Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «безусловно» хотел бы видеть своего российского коллегу Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки», который состоится в декабре в окрестностях Майами (штат Флорида), но не знает, прибудет ли туда Президент России.