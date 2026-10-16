Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «безусловно» хотел бы видеть своего российского коллегу Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки», который состоится в декабре в окрестностях Майами (штат Флорида), но не знает, прибудет ли туда Президент России.
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