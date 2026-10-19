Белорусский тяжелоатлет Роберт Куровский занял третье место в двоеборье в категории до 23 лет свыше 110 кг на молодежном чемпионате Европы в албанском Дурресе, показав 183 кг в рывке и 220 кг в толчке.
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