Военный эксперт Сивков назвал перемещение ЧФ нормальной практикой

Доктор военных наук Константин Сивков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о передислокации Черноморского флота ВМФ России из Севастополя в Новороссийск, что, по версии издания, можно назвать "большим успехом Киева".
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