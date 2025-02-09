В Таиланд возвратились пятеро освобожденных ХАМАС заложников

Возвращение пятерых заложников палестинского движения ХАМАС из Тайланда на родину состоялось при участии министра иностранных дел страны Марита Сангиампхонга, 9 февраля сообщает пресс-служба МИД королевства.
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