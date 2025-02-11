Сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались на корпоратив в ресторане «Вавилон»

Сотрудники нефтяной компании «Сургутнефтегаз» выразили недовольство организацией новогоднего корпоратива, который прошел накануне прошлого года в ресторане развлекательного центра «Вавилон» в Сургуте (ХМАО).
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