Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Наиль Бакиров
    А может , не стоит ходить по инстанциям ? Без свидетелей , по тихому закопать пяток , другой , этих иноверцев... Гляд..."Дядя Турал опять...
  • Alex Nемо
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    а что ветерану сво кушать не надо, рай в шалаше ,а к идиотам вышестоящим он уже привык и так сойдет?))МВД на грани расп...

Как тебе такое, Ким? В Южной Корее провернули трюк Ельцина. "Президент рехнулся"

Как тебе такое, Ким? В Южной Корее провернули трюк Ельцина. "Президент рехнулся"

Kremlin Pool/Globallookpress Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попытался провернуть трюк Ельцина из 1990-х - и проиграл.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
И этот « присядет «, там с этим строго. Это к нам пьяница рулил столько лет, распродал всю Россию ему же еще и памятник отгрохали- Ельцин- центр, сборище либерастов, которое никак не закроют и содержат за деньги госбюджета. Позорище!
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11 час.
Evgenija Palette
У нас &quot;советниками&quot; этой гниде ЕБН были его единоверцы - &quot;жиды&quot;... ( лучше подсуетились)...
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9 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Тогда сам народ был  виноват,вот пьяница и захватил власть и что стало с Россией за эти годы!
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