Как тебе такое, Ким? В Южной Корее провернули трюк Ельцина. "Президент рехнулся"

ninikooo Митусова

И этот « присядет «, там с этим строго. Это к нам пьяница рулил столько лет, распродал всю Россию ему же еще и памятник отгрохали- Ельцин- центр, сборище либерастов, которое никак не закроют и содержат за деньги госбюджета. Позорище!