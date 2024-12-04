Kremlin Pool/Globallookpress Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попытался провернуть трюк Ельцина из 1990-х - и проиграл.
Как тебе такое, Ким? В Южной Корее провернули трюк Ельцина. "Президент рехнулся"
Комментарии
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ninikooo Митусова
И этот « присядет «, там с этим строго. Это к нам пьяница рулил столько лет, распродал всю Россию ему же еще и памятник отгрохали- Ельцин- центр, сборище либерастов, которое никак не закроют и содержат за деньги госбюджета. Позорище!
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11 час.
Evgenija Palette
У нас "советниками" этой гниде ЕБН были его единоверцы - "жиды"... ( лучше подсуетились)...
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9 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Тогда сам народ был виноват,вот пьяница и захватил власть и что стало с Россией за эти годы!
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3 час.
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