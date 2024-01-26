Западное СМИ: В 2023 году Россия смогла приобрести в обход санкций чипы американского и европейского производства на миллиард долларов

В последнее время западные средства массовой информации все чаще пишут о недостаточной эффективности антироссийских санкций, поскольку РФ не просто сохраняет нормально функционирующую экономику, но еще и ввозит западную высокотехнологичную продукцию.
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