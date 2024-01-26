НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

Западное СМИ: В 2023 году Россия смогла приобрести в обход санкций чипы американского и европейского производства на миллиард долларов

Западное СМИ: В 2023 году Россия смогла приобрести в обход санкций чипы американского и европейского производства на миллиард долларов

В последнее время западные средства массовой информации все чаще пишут о недостаточной эффективности антироссийских санкций, поскольку РФ не просто сохраняет нормально функционирующую экономику, но еще и ввозит западную высокотехнологичную продукцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх