Telegram-канал «Юрий Долгорукий»: Действительно ли Кадыров контролирует ситуацию?

Прошедшая на днях прямая линия главы Чечни Рамзана Кадырова в сочетании с недавним интервью главы СПЧ Валерия Фадеева, фрагмент которого был посвящен Чечне, произвела довольно сильное впечатление и вылилась в многочисленные дискуссии о том, как все это следует понимать.
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