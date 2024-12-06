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РОСБАЛТ

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Telegram-канал «Юрий Долгорукий»: Действительно ли Кадыров контролирует ситуацию?

Telegram-канал «Юрий Долгорукий»: Действительно ли Кадыров контролирует ситуацию?

Прошедшая на днях прямая линия главы Чечни Рамзана Кадырова в сочетании с недавним интервью главы СПЧ Валерия Фадеева, фрагмент которого был посвящен Чечне, произвела довольно сильное впечатление и вылилась в многочисленные дискуссии о том, как все это следует понимать.

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