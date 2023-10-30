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Постные и очень вкусные картофельные оладьи: и, это совсем не драники

Возможно, когда-то — когда не было интернета, меню в пост было достаточно скудным… Но, с появлением такого чуда записи кулинарных рецептов не знают границ! Не нужно выпрашивать рецепт у соседки, или подруги — всё можно найти во Всемирной паутине! На днях нашла рецепт картофельных постных оладьев — ….

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