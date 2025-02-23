В Ираке Курдские учителя блокируют нефтяные танкеры в Эс-Сулеймании

Учителя и государственные служащие перекрыли дороги в Арбате в провинции Сулеймания, не давая нефтяным цистернам подъехать к пограничным переходам в знак протеста против невыплаты зарплат, 23 февраля сообщает Shafaq News.
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