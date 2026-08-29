Русская весна
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Русская весна

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Путин протестировал новый автомобиль Volga (ВИДЕО)

Путин протестировал новый автомобиль Volga (ВИДЕО)

Президент Владимир Путин протестировал новый автомобиль Volga K50. Российский лидер сказал, что управляется машина очень комфортно, идёт мягко.

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Ганимед

Достали уже впаривать. Это  Geely Monjaro. Мы уже импортозаместили смартфоны. Наверное только у Медведева остался единственный выстовочный экземпляр Йотафона.