В Москве на День знаний ожидается теплая и сухая погода

По сообщению ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве в День знаний воздух прогреется до плюс 27 градусов, что соответствует климатическим показателям конца июля — начала августа.
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