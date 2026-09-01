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Украинский омбудсмен раскрыл расценки ТЦК на побег от мобилизации на Украине

Украинский омбудсмен раскрыл расценки ТЦК на побег от мобилизации на Украине

www.globallookpress.com/Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com 1 сентября стало известно о реальных масштабах коррупции в украинских ТЦК.

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