Украинский омбудсмен раскрыл расценки ТЦК на побег от мобилизации на Украине

www.globallookpress.com/Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com 1 сентября стало известно о реальных масштабах коррупции в украинских ТЦК.
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