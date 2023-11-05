Местные выборы 2023: Как прошло голосование в Бельцах

Сегодня в Республике Молдова прошли всеобщие местные выборы. После закрытия избирательных участков, по данным Центральной избирательной комиссии, в муниципии Бельцы проголосовали более 39 тысяч избирателей, зарегистрированных в списках имеющих право голоса, что составляет 38,90% от общего числа избирателей.
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