Местные выборы 2023: Как прошло голосование в Бельцах

Сегодня в Республике Молдова прошли всеобщие местные выборы. После закрытия избирательных участков, по данным Центральной избирательной комиссии, в муниципии Бельцы проголосовали более 39 тысяч избирателей, зарегистрированных в списках имеющих право голоса, что составляет 38,90% от общего числа избирателей.