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Глава эстонской военной разведки пообещал уничтожить ЧВК «Вагнер» за несколько часов

Глава эстонской военной разведки пообещал уничтожить ЧВК «Вагнер» за несколько часов

"Эстония знает, что «Группа Вагнер», находясь в Беларуси, готовит провокации против Прибалтики и Эстонии в частности.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Ну конечно сядет на свой боевой велосипед и помчится &quot;громит&quot; вагнеровцев. Фишка в другом - а заметят его вагнеровцы или ногой невзначай придавят. Но что на лице у этого Рембо  черта Дауна это факт неоспоримый.
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