Глава эстонской военной разведки пообещал уничтожить ЧВК «Вагнер» за несколько часов

Страна и людиВоенное делоПодписатьсяГлава эстонской военной разведки пообещал уничтожить ЧВК «Вагнер» за несколько часов"Эстония знает, что «Группа Вагнер», находясь в Беларуси, готовит провокации против Прибалтики и Эстонии в частности.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииttatyanadavydkinaНу конечно сядет на свой боевой велосипед и помчится "громит" вагнеровцев. Фишка в другом - а заметят его вагнеровцы или ногой невзначай придавят. Но что на лице у этого Рембо черта Дауна это факт неоспоримый.Ответить10 час.
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