Глава эстонской военной разведки пообещал уничтожить ЧВК «Вагнер» за несколько часов

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tatyanadavydkina

Ну конечно сядет на свой боевой велосипед и помчится "громит" вагнеровцев. Фишка в другом - а заметят его вагнеровцы или ногой невзначай придавят. Но что на лице у этого Рембо черта Дауна это факт неоспоримый.