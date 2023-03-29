В Ленобласти двое детей упали в колодец, один из них погиб

После трагического несчастного случая было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Вечером 27 марта на Сайменском шоссе в недостроенный пожарный резервуар в Выборге провалились девятилетний мальчик и десятилетняя девочка.
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