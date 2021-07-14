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Казачьи батальоны и полки теперь будут служить в Росгвардии! Как это будет выглядеть?

Казачьи батальоны и полки теперь будут служить в Росгвардии! Как это будет выглядеть?

МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Казачьи батальоны и полки теперь будут служить в Росгвардии! Как это будет выглядеть? В Нальчике на Евразийском форуме казачьей молодежи "Казачье единство-2021" полпред президента Чайка сказал о том, что Путин поддержал идею создания отдельных казачьих подразделений в составе Росгвардии! Не верите, уважаемые наши читатели? Вот тоже, поначалу не верилось! Ан, нет - все точно - казачьи батальоны и полки теперь будут служить в Росгвардии! Вот такими заголовками в одночасье наполнилась информационная лента средств массовой информации: Вот такими заголовками в одночасье наполнилась информационная лента средств массовой информации Нет, ну а что - круто! Представляете себе, уважаемые наши читатели, (особенно действующие военнослужащие и другие сотрудники силовых структур, военные пенсионеры и лица к ним приравненные) - жил - жил себе такой казак, и - бац тебе - зачислили в Росгвардию! Ни забот, ни хлопот, ни учебы, ни конкурса! Хоп - и ты уже в штате и получаешь оклад по занимаемой штатной должности и званию! А какие там звания? Простите, там не звания, а чины! А какие там звания? Простите, там не звания, а чины! Да.

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Азимбай Асаров
Я думаю, что в данном вопросе прежде всего нужно ответить на следующие вопросы. Во-первых, что такое казачество - это профессия особая? Тогда, по простой логике вещей возникает следующий вопрос: где и кто учит этой профессии? И кто может учиться стать казаком? Если согласно действующему законодательству любой гражданин может получить любую профессию, не запрещенную законами, то и любой гражданин России может и имеет право стать казаком. Во-вторых, может казачество существует как самостоятельный этнос? Тогда опять же по логике вещей, представители любого этноса - большого и малого - должны иметь право создавать именно этническую правоохранительную структуру. Не абсурд ли все это?
Валера Юшков
Но рабочий и на росгвардию не пойдёт с булыжником, не то, что на казаков с шашками, это Вован уже лишнее.
Елена Мамонова
А до какого возраста принимать будут?
Виктор маслов
Вовчик чувствует что скоро народ его удавить захочет,так ещё и казаков в росгвардию определил.
Татьяна Браун
Г-н маслов, заклопнись.
Владимир Eвтушенко
Даже, если не люите Путина, права на панибратство с ним не имеете. Какой бы он ни был, но он Президент. А за оскорбление Президента грозит статья.
дмитрий казанцев
Все правильно,в пиндостане и гейропе трансы и гомосеки В России ряженные. Вот битва будет.
Елена Шувалова
Уже не знают, как еще себя защитить от народа
Ирина
У врагов коммунистов ,захвативших СССР ,нет ничего ,для того ,чтобы они были способны создать своё нормальное Государство . У них есть только тупое ,злобное ПРОТИВ всего ,что сделали большевики -коммунисты , и поэтому ,враги коммунистов автоматически ЗА всё и всех ,против чего и кого были большевики -коммунисты . Включая то ,что если те были против белоказаков ,попов и религии ,то враги коммунистов автоматически за них .
Sasha Sokolov
а где лошади и шашки? не порядок
Искандер
Шурик, специально для натужных хохмачей вроде тебя. Внизу, на фото - британский «Бронекавалерийский полк «Королевские уланы». Вообще-то они, уланы, разъезжают не на лошадях, а на "Спартанах" и "Скимитарах", но на параде - все с пиками. Так что не сомневайся, всё, что по Уставу положено, у казаков есть и в полном порядке.
Искандер
"А Вы как думаете, уважаемые наши читатели?" Лично я думаю, что суетливый мерзавчик-автор ни хрена о казачьей службе не знает и просто малограмотен. Чего стоит: "По званиям и чинам ИХНИМ!" Пойдем с начала. "Жил себе такой казак, и - бац тебе - зачислили в Росгвардию!" "И чё?!" Жил себе такой русский-еврей-чукча, и - бац тебе - зачислили в Вооружённые силы Российской Федерации. Всех делов - пошёл парень служить стране. Ну, может автору вообще идея служить Отечеству странна и непонятна. Мерзавчик-автор уверен, что в казачьи полковники не найдётся ни одного казака из "действующих военнослужащих и других сотрудников силовых структур"? Хотел бы сообщить этому придурку, что генерал армии Шойгу до назначения министром обороны РФ в армии не служил. И ничего! Вроде неплохо справляется. Разбирать всю либероидную херню по пунктам (особенно понравилось про подавление казаками народных волнений) лень, так что - совсем кратенько. Кто-нибудь из прочитавших её (херню), слышал о «27 государственных (муниципальных) образовательных учреждениях, реализующих казачий компонент»? Проще – казачьих кадетских корпусах? Знают, что казачьи сообщества дааавно осуществляют набор в казачьи же воинские части Российской Федерации, из которых только самые известные: Отдельная гвардейская танковая Оренбургская казачья бригада 33-й мотострелковый Донской казачий полк 81-й Гвардейский Волжский казачий полк 131-я отдельная мотострелковая Кубанская казачья бригада 137-й Гвардейский парашютно-десантный Кубанский казачий полк (106-й Гв. вдд) 173-й отдельный Донской казачий отряд спец. назначения (в составе 22-й ОБрСпН) 205-я отдельная мотострелковая казачья бригада 247-й Кавказский казачий десантно-штурмовой полк (в составе 7-й дшд) 292-я Гвардейская Енисейская казачья ракетная бригада 295-й Гвардейский мотострелковый Оренбургский казачий полк 433-й имени Донского казачества мотострелковый полк 691-й отдельный Сибирский казачий отряд специального назначения ГРУ ГШ Свирско-Померанская Амурская казачья дивизия Севастопольский ордена Александра Невского мотострелковый Сибирский казачий полк? Так что "собака лает - караван идёт".
Владимир Негода
вы нам не просвещенным объясните , куда идет этот караван ?
Искандер
Чего ж тут непонятного? Формирование казачьих частей (казачьими же сообществами) в составе силовых структур РФ идёт давно и успешно, вне зависимости от визга ублюдков вроде автора статьи. Попытки либерды привязать современные казачьи формирования не к многовековой славе российского казачества, а "к подавлению народных протестов" просто смешны. Дело в том. что те "протесты" были организованы большевиками, которых либерда люто ненавидит. Я понятно объясняю?
Владимир Негода
я про страну вообще-то спрашиваю . у нас страна сейчас , это сплошь и рядом сторожа , то- есть по современному - охранники и каждый хочет быть по ближе к кормушке , а кто будет работать , чтобы кормить всю эту шатию-братию ?
Искандер
Владимир, у нас вообще-то сегодня капиталистическая страна, которую сотворила ЕБНова шайка. А за ту шайку раз за разом радостно голосовали (в Москве и сегодня голосуют) "дарахие расеяне". НИКАКОГО отношения вопрос капиталистического выбора "расеян" и капиталистического же развития страны к принципу формирования казачьих частей не имеет. Идиотов, "голосовавших сердцем" за ЕБНа, а сегодня требующих "социальной справедливости" как во времена "совка" - прорва. Достаточно просмотреть комменты на этом сайте. Хотели "эффективного собственника" народного достояния вместо государства? Вот и работайте на того собственника и прочую шатию-братию, оного собственника охраняющую. Как-то так.
евгений никитин
маленькое уточнение. 131-я Майкопская Пластунская и так далее мотострелковая бригада. Пластунская - это в современном мире бригада спецназа.
Искандер
Возможно, Вы правы. Но её полное название: 131-я отдельная мотострелковая Краснодарская Краснознамённая, орденов Кутузова и Красной Звезды Кубанская казачья бригада. В любом случае спасибо за уточнение.
Котищев
Сразу чувствуется, что жидяра статейку накропал.
Владимир Eвтушенко
ты под кроватью посмотри. А вдруг и там евреи сидят? Кретин ты, историю не знающий. Казаки это было сословие в РИ. Все сословия отменены в 1917 году. От куда тогда пресловутые казаки всплыли, тем паче на асфальте? Ряженые лодыри все эти морды.
Искандер
Ты бы, козлина, не сильно хвастался "знанием истории", ты и без того - дурак дураком. Казаки - СУБЭТНОС. А что до "лодырей", так официальные казачьи соединения, в отличие от тебя, "хатаскрайника", участвуют в боевых действиях со времён первой чеченской. А ты чем отметился?
евгений никитин
Только вот мое мнение таково. для начала надо возродить те воинские казачьи части, которые при Сердюкове были расформированы или сменили свои названия (131-я Майкопская стала непонятно кем). далее. Призывать в эти части лиц проживающих в сельской местности в районах исторического проживания казаков (Кубанские, Донские, Терские и т.д.). Срок службы не менее 5 лет. Вот после этого гражданин получает право носить звание казака. Звания можно и казачьи ввести в обиход, страшного ничего не будет.
Владимир Eвтушенко
А потом и монархию возродить на радость гнидам искандерам?
Матвеев Николай
Теперича воссадить царя-батюшку, выдать нагайки казакам, разместить во всех местностях казачьи эскадроны и получится царская россия. Вместо экономики- жандармская клептократия.
Искандер
Ты, Миколаша, тяперича навроде перестроечных юродивых будешь, которы в голос верешшали от страха, что полиции резиновы палки выдають. Нагаек испужалси, болезный! А ишшо, для твово всеобщаго развития сообщаю, что нетути в казачьих войсках "эскадронов". Тамотко токмо сотни наблюдаются.
Матвеев Николай
Ты хучь на пальцах научился считать, али и даже ЕГЭ не сдавал, хватило баксов на ксиву с отличием. Сотня и эскадрон сути не меняет, это просто дополнительный расход на оборону от народа. Ты ж там слоняешься! Тебе ж платят, в т.ч. и от меня, хотя я и не хочу платить, но...
Искандер
Да какая там "плата" от тебя, ущербного?! Когда ЕГЭ вводили, у меня уже два советских "верхних" было, плюс военно-инженерное. Так что насрать мне на твою нынешнюю нищету. Повторяю не для тебя, разумом зело скорбного, а для тех, кто комменты читает. Речь идёт Не о дополнительных подразделениях Росгвардии, а о ПРИНЦИПЕ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, когда казачьи сообщества отвечают за своих призывников и их службу. Но тебе, чудом стучать на клаве научившегося, того понять не дано.
Матвеев Николай
Надо ж такому быть: два советских верхних и не понимать сути происходящего. Кто хочет быть обманутым, тот и обманывается сам всеми СМИ.
Искандер
Как многозначительно. Я тебе, Миколаша, так скажу. Если ты ни хера не понимаешь даже в простейшем вопросе, поднятом (и перевранном) в этой паскудной статейке, так нечего и щёки надувать, изображая всезнающего провидца. Вас, придурков, может обмануть даже полуграмотный блоХЕР, пугая "казачьими полками", готовыми обрушить нагайки на светлые головы креативно-прогрессивной общественности, буде она опять попытается посадить на шею стране новую ЕБНову шайку. На фото внизу - тупое московское быдло, радостно семенящее в "святые девяностые" которое никакие "совковые СМИ" не смогли обмануть "сказками" о гнуси капитализма.
евгений никитин
Да, еще. Можно эти части ввести в замен СМВЧ (Специальные моторизированные воинские части). И численность останется той же и служить будут по месту проживания, за редким исключением. А небольшая штатная численность создаст конкуренцию при поступлении на службу.
Владимир Eвтушенко
Не хъреново будет это по месту проживания - сидеть дома, ни хрена не делая, да ещё и деньги немалые получать ни за что. Не лопнете от обжорства, лодыри?
Wladimir Соснин
Еще паразитов прибавилось на шею трудового народа. Да разве пенсии или зарплаты для тех кто трудится поднимут?
Андрей Тихонов
стадо бездельников множится.
voodoo PSICHODELIC
сейчас казаков мало в основном кизяки.....
Оксана Иванова
Полицейское государство оказывает честь полицаям. Все гармонично
Искандер
Читаешь иные комменты и понимаешь: "В России дураков на сто лет припасено". "Стадо бездельников", "полицаи", "паразиты", "ряженые"... И не понять этим заскорузлым идиотам, что речь идёт о принципе частичного формирования подразделений Росгвардии, который уже давно существует в Вооружённых силах Российской Федерации! Но идиотам гораздо проще пердеть в муку, чем хоть немного думать.
Виктор Василенко
готовят для народа ....ведь осенью выборы а Едро не хочет уходить от кормила ...
K50952
Вот эта вот волна с казачеством - попытка установить сословное общество как в былые времена. Что дальше? Дворянство нам на шею? В принципе оно уже есть, осталось только законодательно зафиксировать.
Леонид Алексеев
Отлично!Казачки-народ дисциплинированный и законопослушный,чего нынче как раз и не хватает народишку России!При случае и разгонят очередной шабаш либерастов,как в старые добрые времена!!!За казаков!!!
Борис Николаевич
Я считаю, что казаки пусть казачествуют у себя в квартире, своём дворе и своём доме, и нехрен их пускать на улицы, площади и т.п. объекты, тем более на государственную службу. Вполне достаточно существующих силовых ведомств. А росгвардии так же не место среди силовых структур. Необходимо их распустить!
Василий Сухов
Почему чеченские гвардейцы есть, а казачьих не должно? И казаки тоже имеют право возродится. История, традиции это больше укрепит наше общество.
Борис Николаевич
А я что написал, что должны быть чеченские гвардейцы?! Они существуют с попустительства или с благословения «Уважаемого на территории РФ в соответствии с требованиями законодательства от 29.03.2019г.» В.Путина! Вот к нему и обращайтесь. К стати, как я вижу с его же позволения также собираются вводить и казачьи подразделения!
Анатолий Витушкин
Казачьи поселения исторически были по приграничным районам России и в условиях попыток "раскачки" страны по её окраинам наличие военизированных подразделений из местного населения послужит стабилизирующим фактором. Особенно важно, что казачество всегда было "за веру и отечество", отличаясь высокой дисциплинированностью и выучкой.
Владимир Eвтушенко
Да, казаки всегда были карателями, начиная с 18 века. А вначале это были обычные бандиты, уголовники всех национальностей, грабившие всех, кто под руку попадался. Вы, защитники казаков, сознательно забываете, что во всех набегах Польши на Русь, первыми в среде поляков шли казаки. А уж как они "порезвились" на Руси во время Великой смуты, ! Насиловали, грабили, убивали, сжигали дома наших предков.
Алексей Смирнов
Задёргался президент перед выборами. в ВВ набирает всех кого не попадя. Войско ряженых, вот как оно будет выглядеть.
Владимир Eвтушенко
Нашли куда пристроить дармоедов и лодырей ряженых.
Владимир Eвтушенко
А стрельцов не будут возрождать?
Андрей Иванов
Ага, а ещё призовут половцев, печенегов и красных латышских стрелков, чуть не забыл и чехословацкий корпус (который в двадцатых от Казани до Владика весь ТрансСиб держал, а когда из Владика эвакуировались российским золотишком не погнушались, на котором их нац. Банк и приподнялся).
Николаев Николай
Сначала казачков возродить, затем монархию и крепостное право. Монархия по сути уже есть.
Сергей Исаев
Пенсии платить нечем, а тут... Мало нахлебников в государстве российском.
Наталья Рябова
я против!
Ирина Голота (Болховитинова)
3.14... дец- других слов нет. Теперь нашей стране и народу точно ничего не угрожает. Армия, полиция и т.д и т.п не справляются, а "ряженые" точно нас защитят. Когда чиновники мозг включат...
Владимир Герасимов
После развала страны как тараканы по вылазили из всех щелей казаки.Что не пьяница тот казак.кому не лень по нашивали лампасы и погоны.Правда сей час этих клоунов почти не видно.
Михаил Платонов
Слово, козак до прихода безъяньей демократии писали, через о.
Александр Плохов
Все будет здорово для властей в плане репрессий...Вон как в Москве нагайками пару лет назад не имея никаких удостоверений, били людей на площадях.М.Шевченко из Совета по защите прав человека из-за этого вышел...
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Появятся еще одни бандитские формирования для защиты власти от народа.
Владимир Eвтушенко
Искандер, мразь тупая, скрывшаяся ото всех, но активно гавкающая из подворотни. Никто нигде не признал казаков субэтносом.Что же ты, падаль, задавёшь вопросы, скрывшись ото всех?

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