МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Казачьи батальоны и полки теперь будут служить в Росгвардии! Как это будет выглядеть? В Нальчике на Евразийском форуме казачьей молодежи "Казачье единство-2021" полпред президента Чайка сказал о том, что Путин поддержал идею создания отдельных казачьих подразделений в составе Росгвардии! Не верите, уважаемые наши читатели? Вот тоже, поначалу не верилось! Ан, нет - все точно - казачьи батальоны и полки теперь будут служить в Росгвардии! Вот такими заголовками в одночасье наполнилась информационная лента средств массовой информации: Вот такими заголовками в одночасье наполнилась информационная лента средств массовой информации Нет, ну а что - круто! Представляете себе, уважаемые наши читатели, (особенно действующие военнослужащие и другие сотрудники силовых структур, военные пенсионеры и лица к ним приравненные) - жил - жил себе такой казак, и - бац тебе - зачислили в Росгвардию! Ни забот, ни хлопот, ни учебы, ни конкурса! Хоп - и ты уже в штате и получаешь оклад по занимаемой штатной должности и званию! А какие там звания? Простите, там не звания, а чины! А какие там звания? Простите, там не звания, а чины! Да.