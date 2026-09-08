Бундесвер передаст Украине боеприпасы для американских ЗРК Patriot

Германия подготовила новую партию военной помощи для Украины - Берлин направит Киеву ракеты-перехватчики PAC-2, предназначенные для зенитных ракетных комплексов Patriot.
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