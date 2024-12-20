В 55 регионах России с 1 января начнут взимать туристический налог

С 1 января 2025 года в ряде регионов России начнет действовать туристический налог. Он распространяется на всю территорию субъекта РФ, его применят в Республике Алтай, на Камчатке, в Карелии и Вологодской области.
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