Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В 55 регионах России с 1 января начнут взимать туристический налог

В 55 регионах России с 1 января начнут взимать туристический налог

С 1 января 2025 года в ряде регионов России начнет действовать туристический налог. Он распространяется на всю территорию субъекта РФ, его применят в Республике Алтай, на Камчатке, в Карелии и Вологодской области.

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