⚡️В Волгограде в ночь на 11 мая горожане проснулись от жутких взрывов в Красноармейском районе. 😱😱😱.
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⚡️В Волгограде в ночь на 11 мая горожане проснулись от жутких взрывов в Красноармейском районе. 😱😱😱.