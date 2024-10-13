Сергей Колясников: Руководители, нужна ваша поддержка!

Руководители, нужна ваша поддержка!В телеграме есть проект Клуб директоров - самого большого бизнес-клуба России, у них 12 тематических бизнес каналов, 310 000 управленцев во всех соцсетях и создают сообщество патриотических предпринимателей России!Участники Клуба директоров собирались всего лишь обсудить бизнес вопросы, а теперь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии