Россиянка дала младенцу поиграть полиэтиленовым пакетом и девочка задохнулась

Суд назначил женщине условное наказание в виде шести месяцев исправительных работ В Удмуртии суд вынес наказание женщине, которая по неосторожности лишила жизни дочь, сообщает Объединенная пресс-служба судов республики в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии