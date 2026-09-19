Ничего нового: 7 трендов прошлого, которые вернулись этой осенью

Кажется, мода снова решила ничего не изобретать. Осень 2026 возвращает в гардероб вещи, которые мы уже когда-то носили: широкие джинсы, камуфляж, балетки, жемчуг, спортивную обувь и даже эстетику настоящих нулевых.
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