Ничего нового: 7 трендов прошлого, которые вернулись этой осенью

Кажется, мода снова решила ничего не изобретать. Осень 2026 возвращает в гардероб вещи, которые мы уже когда-то носили: широкие джинсы, камуфляж, балетки, жемчуг, спортивную обувь и даже эстетику настоящих нулевых.