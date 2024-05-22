В Нижегородской области открылся цифровой фестиваль "Лед и скорость"

Сегодня заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приняли участие в церемонии открытия цифрового фестиваля "Лед и скорость".
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