В России объявили в розыск нового начальника Генштаба Украины Гнатова

Министерство внутренних дел России внесло в базу розыска информацию о бывшем командующем объединенными Вооруженными силами Украины Андрее Гнатове, который недавно был назначен начальником Генштаба Украины.
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