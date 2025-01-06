Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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Як розраховується мінімальна плата за доставку газу у 2025 році?

Як розраховується мінімальна плата за доставку газу у 2025 році?

Для споживачів газу з нульовим чи мінімальним споживанням або тих, хто користується газом менше 9 місяців, державним регулятором (НКРЕКП) затверджений порядок розрахунку мінімального платежу за доставку газу.

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