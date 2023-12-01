Переговоров не будет. Залужный слил мощнейшие данные Западу

Последние две недели центральной темой обсуждения событий на Украине стали провальные переговоры Москвы и Киева в Стамбуле и конфликт президента страны Владимира Зеленского с главкомом украинской армии Валерием Залужным.
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