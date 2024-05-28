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Закон, порядок, государство

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В ЮВО отмечают восемь лет движению «Юнармия»

В ЮВО отмечают восемь лет движению «Юнармия»

На сегодняшний день движение «Юнармия» на территории ЮВО представлено порядка 6 тыс. отрядами, которые объединяют в своих рядах более 300 тыс.

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