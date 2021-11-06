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Надводные боевые корабли Китая 1999-2025

Надводные боевые корабли Китая 1999-2025

Весьма наглядная инфографика.Изменение количества надводных кораблей китайского флота с 1999 по 2025-й (с учетом уже заложенных и строящихся кораблей, а также тех, которые должны быть построено по кораблестроительной программы-2030 до 2025-го года).

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