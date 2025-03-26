Амбассадоры Смерти. Как украинский культ жертвы стал выбором пути

ДЕНИС ДАВЫДОВ - специально для ИА Регнум. Упорное нежелание украинского руководства отказываться от проигранной войны и новый вал призывов «держаться во что бы то ни стало» привычно укладывается для нас в описанный многочисленными экспертами «культ смерти».
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