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Царьград

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25 лет назад Украина сбила ракетой самолёт "Сибири" Тель-Авив – Новосибирск

25 лет назад Украина сбила ракетой самолёт "Сибири" Тель-Авив – Новосибирск

Погибли все 78 человек, находившиеся на борту. Юридически украинские политики и военные так и не признали вину Украины, хотя расследование однозначно установило, что именно произошло.

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