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ВОГ и «МамУшки» обсудили проблемы кохлеарной имплантации в России

ВОГ и «МамУшки» обсудили проблемы кохлеарной имплантации в России

Россия проводит более 1000 операций по кохлеарной имплантации ежегодно, но послеоперационная реабилитация пациентов сталкивается с дефицитом специалистов, сложностями в настройке оборудования и отсутствием единой системы сопровождения.

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