Шотландка требует от создателей "Олененка" $170 млн за использование ее образа

Жительница Шотландии, утверждающая, что была образцом для женщины-сталкера из известного сериала "Олененок", подала в суд на компанию-производителя Netflix, требуя не менее 170 миллионов долларов в качестве компенсации за клевету, которая, по ее мнению, навредила ее репутации.