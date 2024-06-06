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Шотландка требует от создателей "Олененка" $170 млн за использование ее образа

Шотландка требует от создателей "Олененка" $170 млн за использование ее образа

Жительница Шотландии, утверждающая, что была образцом для женщины-сталкера из известного сериала "Олененок", подала в суд на компанию-производителя Netflix, требуя не менее 170 миллионов долларов в качестве компенсации за клевету, которая, по ее мнению, навредила ее репутации.

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