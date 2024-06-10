На Землю обрушится мощная магнитная буря класса G2. Как предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Институт солнечно-земной физики (ИСЗФ), буря придется на понедельник, 10 июня.
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