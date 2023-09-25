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Данил Круговой: «Зенит» и в этом году по классу выше других. Проиграли один матч – начинают сразу поливать нас»

Данил Круговой: «Зенит» и в этом году по классу выше других. Проиграли один матч – начинают сразу поливать нас»

Защитник сине-бело-голубых высказался после поражения от «Локомотива» (1:2) в Мир РПЛ. — «Зенит» сейчас уже не тот, что был в прошлом году? — Громкое заявление.

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