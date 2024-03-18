Компания Alpine анонсировала раллийную модификацию купе A110

Осенью 2022 года Alpine представила флагманскую версию своего дорожного купе A110, которая получила индекс R и отличается от базовой модификации перенастроенной подвеской, видоизменённым аэродинамическим обвесом, углепластиковыми кузовными элементами и бескомпромиссной посадкой в салоне.