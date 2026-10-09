Российские войска взяли под контроль Кияницу в Сумской области

Населенный пункт взяли под контроль штурмовики группировки войск «Север». Тимур Шерзад09-10-2026 11:41 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Кияница на территории Сумской области.
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