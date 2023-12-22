Военные эксперты спрогнозировали переход ВС РФ к наступлению на фоне провала ВСУ

Масштабные поставки западного вооружения не спасли киевский режим от провала летне-осеннего наступление, а ввод в бой украинским командованием стратегических резервов только увеличил колоссальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) — об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.