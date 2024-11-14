Чаплыгина об ультра-си: «Я наблюдала за теми, кто исполнял сложные прыжки, а потом у многих случались травмы. И я подумала: «А мне это зачем?»

– Как у тебя получается такой классный каскад с риттбергером? – Многие считают, что это моя фишка. Я стараюсь этого придерживаться и исполнять этот каскад хорошо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Елена Вяльбе: «Слова Баха – двойные стандарты. Для меня МОК сейчас не имеет ничего общего со спортом»
- Башкиров о своей группе: «Одна из наших главных задач – подготовка резерва для основной сборной. Конкретных медальных планов нам никто не ставил»
- Мостовой о матче России и Брунея: «Надо их громить минимум в 5 мячей, иначе – позор. Никакой спортивной составляющей не будет»
Свежие комментарии