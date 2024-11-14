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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чаплыгина об ультра-си: «Я наблюдала за теми, кто исполнял сложные прыжки, а потом у многих случались травмы. И я подумала: «А мне это зачем?»

– Как у тебя получается такой классный каскад с риттбергером? – Многие считают, что это моя фишка. Я стараюсь этого придерживаться и исполнять этот каскад хорошо.

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