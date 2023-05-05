Всероссийский молебен о Победе начнется в Москве с 6 мая

Служба пройдет перед мощами Георгия Победоносца.В Москве состоится Всероссийский молебен о Победе, после чего мощи святого Георгия Победоносца будут отправлены в 89 регионов России, чтобы объединить всю страну в общенародной молитве, сообщает ТАСС.