21 февраля 2022 Международный день родного языка.

Учащиеся учреждения посетили детскую библиотеку им. Островского филиал № 6. Ребятам рассказали о международном дне родного языка, о формировании бережного отношения к родному языку, о чувстве принадлежности к своим предкам, народу, культуре.
Учащиеся учреждения посетили детскую библиотеку им. Островского филиал № 6. Ребятам рассказали о международном дне родного языка, о формировании бережного отношения к родному языку, о чувстве принадлежности к своим предкам, народу, культуре.
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