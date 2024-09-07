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Физкультурный досуг ´Спорт - это сила и здоровье´.

Физкультурный досуг ´Спорт - это сила и здоровье´.

В рамках ´Недели спорта и здоровья´ в учреждении прошел физкультурный досу ´Спорт - это сила и здоровье!´Задачи :- способствовать общему развитию и проявлению любознательности, развитию ассоциативного мышления .

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