Физкультурный досуг ´Спорт - это сила и здоровье´.

В рамках ´Недели спорта и здоровья´ в учреждении прошел физкультурный досу ´Спорт - это сила и здоровье!´Задачи :- способствовать общему развитию и проявлению любознательности, развитию ассоциативного мышления .
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