Не стыдно ли получать такую пенсию? Матвиенко умолчала о своих выплатах.

618 704,90 руб. (зарплата) × 75% = 464 028,68 руб. Интересно... Депутат-это не профессия, а общественная нагрузка, за которую не положено платить зарплату, ни копейки! А так же не должны начислять стаж и пенсию! Откуда же такая зарплата?!?

Валерий Бирюков

Ну, Вы как-будто из СССР выпали: это в те времена работа депутатом являлась общественной (с сохранением среднемесячной оплатой за время сессии). А сейчас они сами себе установили такие оклады и пенсии, на которые можно прокормить взвод, а то и роту пенсионеров из народа.