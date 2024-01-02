26 декабря 2023 4,8K прочитали На фоне разговоров об отклоненной «народными» депутатами из Госдумы 13-й пенсии, хочется рассказать вам о результатах небольшого расследования, которое было проведено мной в отношении председателя верхней палаты нашего Парламента, Валентины Матвиенко.
Не стыдно ли получать такую пенсию? Матвиенко умолчала о своих выплатах.
Комментарии
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Виктор Илюшин
618 704,90 руб. (зарплата) × 75% = 464 028,68 руб. Интересно... Депутат-это не профессия, а общественная нагрузка, за которую не положено платить зарплату, ни копейки! А так же не должны начислять стаж и пенсию! Откуда же такая зарплата?!?
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1 д.
Валерий Бирюков
Ну, Вы как-будто из СССР выпали: это в те времена работа депутатом являлась общественной (с сохранением среднемесячной оплатой за время сессии). А сейчас они сами себе установили такие оклады и пенсии, на которые можно прокормить взвод, а то и роту пенсионеров из народа.
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1 д.
Валерий Бирюков
Стыд - негативное качество честных людей, имеющих совесть.
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1 д.
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