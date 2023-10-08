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Израильский политолог Векслер: Власти страны упустили момент нападения ХАМАС

Израильский политолог Векслер: Власти страны упустили момент нападения ХАМАС

Израиль не смог предугадать момент атаки территории страны палестинской группировкой ХАМАС. Соответствующую истину признал израильский политолог и бывший советник главы Министерства внутренней безопасности страны Алекс Векслер.

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