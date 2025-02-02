Житель Северодвинска пойдет под суд за нарушение тайны переписки

Расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города корабелов уже завершеноПо данным следствия, в августе — сентябре 2024 года мужчина воспользовался тем, что аккаунт его бывшей супруги в соцсети был привязан к его номеру телефона.
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