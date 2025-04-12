Самолет SJ-100 с российскими системами преодолел практический потолок высоты

Российский опытный образец самолета Superjet (SJ-100), который был создан по программе импортозамещения с отечественными системами и русско-французским двигателем, в ходе полета преодолел практический потолок своей высоты в 12,2 тыс.
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