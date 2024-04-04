Собянин: Фестиваль колледжей в Москве пройдет с 6 по 14 апреля

8 апреля — освоить азы программирования и создать элементы компьютерной игры в ходе диджитал-фест «Войти в Айти» Школьники из Москвы смогут ознакомиться с перспективными профессиями и выбрать подходящие учебные заведения на Фестивале колледжей, который пройдет в столице с 6 по 14 апреля.
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