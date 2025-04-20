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Петербургский дневник

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Казахстанские поисковики отправились на Синявинские высоты под Петербург

Казахстанские поисковики отправились на Синявинские высоты под Петербург

Экспедиция продлится 15 дней Поисковый отряд «Мемориальная зона» отправился из Астаны на Синявинские высоты под Петербургом в экспедицию по местам боев казахстанских стрелковых дивизий времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

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