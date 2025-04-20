Казахстанские поисковики отправились на Синявинские высоты под Петербург

Экспедиция продлится 15 дней Поисковый отряд «Мемориальная зона» отправился из Астаны на Синявинские высоты под Петербургом в экспедицию по местам боев казахстанских стрелковых дивизий времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.