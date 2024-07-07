Российские борцы отказываются от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) ограничил число представителей страны до 10 человек, включая шестерых не ведущих борцов.
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