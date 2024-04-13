Более 8 тысяч вакансий представили на ярмарке «Работа России. Время возможностей»

В Петербурге не хватает рабочих рук и инженерных кадров, отмечают эксперты Центр занятости населения Петербурга в конгресс-центре «Коломяжский» представил вакансии и стажировки от 70 крупных предприятий на Всероссийской ярмарке «Работа России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии